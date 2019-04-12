В Курске пройдут XV спортивные игры малазийских студентов

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-12T15:48:40+03:00

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С 19 по 21 апреля на базе Курского государственного медицинского университета состоятся XV спортивные игры малазийских студентов, обучающихся в вузах Российской Федерации.

Игры проводятся с 2004 года по инициативе Чрезвычайного и Полномочного Посла Малайзии в Российской Федерации и под патронажем Министерства высшего образования Малайзии. В соревнованиях примут участие команды пяти вузов России: Курского государственного медицинского университета, Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, Московского авиационного института, Приволжского исследовательского медицинского университета. Соревнования будут проводиться по десяти видам спорта: волейбол, гандбол, футзал, бадминтон, пин-понг, баскетбол, нетбол, шахматы, фрисби.

По всем вопросам можно обращаться к начальнику отдела воспитательной работы управления по международным связям Татьяне Дреминой по телефону 8(4712) 58-81-50.

ИСТОЧНИК KP.RU