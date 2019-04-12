В Курске исследуют освещенность улиц

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-12T15:17:28+03:00

А затем проанализируют эффективность энергосервисного контракта

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Сотрудники комитета ЖКХ и ТЭК Курской области проверили 961 улицу города: как работает система уличного освещения, какие типы и марки светильников установлены, где лампы отсутствуют.

Также проведены лабораторные измерения средней освещенности дорожного покрытия. На основании ревизии составлена интерактивная карта уличного освещения города.

Итоги этой работы были представлены на заседании межведомственной комиссии,. В заседании приняли участие представители профильных комитетов областной и городской администраций, общественных объединений, энергоснабжающих организаций, прокуратуры.

Замгубернатора дал поручение провести замеры потребляемой мощности установленных ламп освещения, а также проанализировать эффективность энергосервисного контракта городского комитета ЖКХ с ООО «АйТи Энергофинанс». Это позволит принять меры для разрешения ситуации с освещенностью Курска, сказали в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU