Курянин завоевал командное золото чемпионата мира по фехтованию
Соревнования проходили в Польше
В составе сборной России выступал курский спортсмен Владислав МыльниковФото: Из архива КП.
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Триумфом завершились командные соревнования юниорского первенства по фехтованию в польском городе Торунь.
В составе сборной России выступал курский спортсмен Владислав Мыльников. Финальная встреча с Францией завершилась победой российской сборной со счетом 45:38.
Еще одну награду чемпионата мира взяла курская спортсменка Валерия Рассолова, которая завоевала бронзу первенства среди кадетов. За выход в финал Рассолова с минимальным счетом уступила будущей серебряной медалистке, кореянке Хон Сеин -14:15.
ИСТОЧНИК KP.RU