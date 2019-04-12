2019-04-12T15:11:26+03:00
Спорт

Курянин завоевал командное золото чемпионата мира по фехтованию

Соревнования проходили в Польше
Ольга ДАНИЛОВА
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В составе сборной России выступал курский спортсмен Владислав МыльниковВ составе сборной России выступал курский спортсмен Владислав МыльниковФото: Из архива КП.
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Триумфом завершились командные соревнования юниорского первенства по фехтованию в польском городе Торунь.

В составе сборной России выступал курский спортсмен Владислав Мыльников. Финальная встреча с Францией завершилась победой российской сборной со счетом 45:38.

Еще одну награду чемпионата мира взяла курская спортсменка Валерия Рассолова, которая завоевала бронзу первенства среди кадетов. За выход в финал Рассолова с минимальным счетом уступила будущей серебряной медалистке, кореянке Хон Сеин -14:15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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