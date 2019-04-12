2019-04-12T15:07:28+03:00
Недвижимость

15 апреля в Курске отключат батареи

Отопительный сезон завершается
Яна ШЕЛЕСТ
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С 15 апреля прекратится подача тепла для жилого фондаС 15 апреля прекратится подача тепла для жилого фондаФото: Из архива "КП"
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Администрация города Курска подписала распоряжение об окончании отопительного сезона. С 15 апреля прекратится подача тепла для жилого фонда, с 18 апреля - для социальных объектов.

Напомним, в связи с установившееся теплой погодой 9 апреля «Квадра» снизила температуру теплоносителя, поставляемого жителям города, до минимально возможных значений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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