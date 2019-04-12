15 апреля в Курске отключат батареи
Отопительный сезон завершается
С 15 апреля прекратится подача тепла для жилого фондаФото: Из архива "КП"
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Администрация города Курска подписала распоряжение об окончании отопительного сезона. С 15 апреля прекратится подача тепла для жилого фонда, с 18 апреля - для социальных объектов.
Напомним, в связи с установившееся теплой погодой 9 апреля «Квадра» снизила температуру теплоносителя, поставляемого жителям города, до минимально возможных значений.
ИСТОЧНИК KP.RU