Курянку поймали на краже дубленки из раздевалки

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-12T14:47:17+03:00

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В Курске установлена подозреваемая в краже дубленки у посетительницы развлекательного заведения в феврале этого года. Верхней одежды женщина лишилась, когда перед уходом, зашла в гардеробную, но своих вещей не обнаружила. Выяснилось, что другая 26-летняя посетительница, покидая клуб, по ошибке взяла чужую дубленку, но оценив ее, возвращать не пожелала. Так она стала незаконной обладательницей чужого имущества и причастной к краже. Сумма ущерба составила более двадцати тысяч рублей, рассказали в полиции.

Доказательством кражи стали кадры видеонаблюдения, по которым составили фоторобот. Злоумышленницу установили сотрудники уголовного розыска, которые, проверяя оперативную информацию по другому преступлению, случайно в одной из прохожих узнали девушку, подходящую под описание. Во время опроса она созналась в краже и сама выдала чужую верхнюю одежду. Теперь она стала фигурантом уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU