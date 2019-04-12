В Курске поймали подозреваемых в кражах из торговых павильонов

СЕГОДНЯ 14:43 2019-04-12T14:43:58+03:00

Оба задержанных сознались еще в двух аналогичных преступлениях

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Сотрудники Северо-Западного отдела полиции установили подозреваемых в кражах из торговых павильонов. В одном из них Неизвестные повредили замки, и не найдя наличных денег, похитили из помещения технику. Прибывшая следственно-оперативная группа после отработки обнаружила следы, которые могли принадлежать взломщикам. При их сравнении и отработке оперативной информацию, была установлена причастность к преступлению двоих прежде судимых курян 33 и 35 лет.

Как выяснилось, снять пароли для входа в систему различных технических устройств у них не получилось, поэтому их спрятали в укромном месте. Всю технику после оценки возвратят законным владельцам. Предварительная сумма ущерба составила почти 30 тысяч рублей.

Во время разбирательства оба задержанных сознались еще в двух аналогичных кражах из магазинов одежды и техники, совершенных в тот же день, но уже каждым самостоятельно. Украденное имущество они отдали, его вернут потерпевшим.

Оба фигуранта задержаны в рамках проведения следствия. По факту краж возбуждены уголовные дела, добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU