Курян приглашают на ярмарку

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-12T14:20:35+03:00

Здесь можно будет купить продукты и хозтовары

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С 15 по 20 апреля в Курске на площади Советов (перед цирком) будет организована межрегиональная ярмарка. На ней будет представлен широкий ассортимент продовольственной и промышленной продукции курских товаропроизводителей, предприятий регионов России и Республики Беларусь.

Здесь будут продавать молочную продукцию, колбасные и кондитерские изделия, саженцы, верхнюю одежду, трикотажные изделия, текстиль, обувь, хозяйственные товары, сувениры.

ИСТОЧНИК KP.RU