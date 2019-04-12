Курян приглашают на ярмарку
Здесь можно будет купить продукты и хозтовары
Ярмарка пройдет на площади перед циркомФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 15 по 20 апреля в Курске на площади Советов (перед цирком) будет организована межрегиональная ярмарка. На ней будет представлен широкий ассортимент продовольственной и промышленной продукции курских товаропроизводителей, предприятий регионов России и Республики Беларусь.
Здесь будут продавать молочную продукцию, колбасные и кондитерские изделия, саженцы, верхнюю одежду, трикотажные изделия, текстиль, обувь, хозяйственные товары, сувениры.
ИСТОЧНИК KP.RU