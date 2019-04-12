Курский «ЮЗГУ-АТОМ» дома сразится с ВК «Тюмень-ТюмГУ»

СЕГОДНЯ 13:58 2019-04-12T13:58:25+03:00

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В предстоящую субботу, 13 апреля, в спортивном комплексе Юго-Западного Государственного Университета состоятся игры Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А» с участием ВК «Тюмень-ТюмГУ» (Тюменская область) и ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область).

Напомним, по итогам игр финальной части Чемпионата России ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) предстоит борьба за 7-8 места российского первенства. Данный этап предусматривает серию из трех игр. Для определения победителя в группе командам-участницам необходимо одержать две победы. Первая игра ВК «ЮЗГУ-АТОМ» с ВК «Тюмень-ТюмГУ» (Тюменская область) пройдет на паркете спорткомплекса ЮЗГУ в Курске в предстоящую субботу. Затем команды отправятся в Тюмень, где регламентом чемпионата предусмотрена еще одна игра. В случае, если по итогам двух встреч победитель не определится, команды вернутся в Курск, где сыграют заключительную третью игру серии.

Игры финальной части Чемпионата России:

13 апреля

18-00 – «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) - ВК «Тюмень-ТюмГУ» (Тюменская область).

ИСТОЧНИК KP.RU