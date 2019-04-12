2019-04-12T13:56:24+03:00
Происшествия

Мошенники предложили курянке "выгодный" кредит

Женщина лишилась 30 тысячи рублей
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Страховку за кредит в размере около 30 тысяч рублей женщина перевела самаСтраховку за кредит в размере около 30 тысяч рублей женщина перевела самаФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Женщине позвонил неизвестный, представился менеджером банка и предложили ой выгодный кредит. Для этого нужно было оформить страховку, сообщили в УМВД по Курской области.

Страховку за несуществующий кредит в размере около 30 тысяч рублей женщина перевела через платежный терминал на счет мобильного телефона. Собеседник уверял, что так будет быстрее и выгоднее. После этого общение с "менеджером" банка прекратилось.

Догадавшись, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию. Полицейские установили, что номер телефона, с которого звонили, зарегистрирован в Москве на подставное лицо.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемых разыскивают. За это преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24