Мошенники предложили курянке "выгодный" кредит

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-12T13:56:24+03:00

Страховку за кредит в размере около 30 тысяч рублей женщина перевела сама Фото: Из архива "КП"

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Женщине позвонил неизвестный, представился менеджером банка и предложили ой выгодный кредит. Для этого нужно было оформить страховку, сообщили в УМВД по Курской области.

Страховку за несуществующий кредит в размере около 30 тысяч рублей женщина перевела через платежный терминал на счет мобильного телефона. Собеседник уверял, что так будет быстрее и выгоднее. После этого общение с "менеджером" банка прекратилось.

Догадавшись, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию. Полицейские установили, что номер телефона, с которого звонили, зарегистрирован в Москве на подставное лицо.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемых разыскивают. За это преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU