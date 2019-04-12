Курскую область посетил советник президента Республики Молдова

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-12T13:52:14+03:00

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Визит проходит в рамках заседания Российско-Молдавского делового совета. В администрации региона Сергей Мишин встретился с и.о. врио губернатора Станиславом Набоко.

По итогам 2018 года внешнеторговый оборот Курской области с Молдовой составил 15 млн долларов США, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с 2017 годом. Предприятия нашего региона экспортируют туда продовольственные и промышленные товары, продукцию машиностроения, лекарственные средства. На потребительский рынок нашего региона из Молдовы поставляются консервы, вина, плодоовощная и другая продукция.

Станислав Набоко отметил, что потенциал наших двусторонних возможностей далеко не исчерпан: «Мы должны стремиться к созданию прочных, многогранных взаимовыгодных связей практически во всех сферах».

Сергей Мишин в свою очередь заверил, что дружба наших народов будет и дальше продолжаться: «Для молдаван Россия всегда была стратегическим партнером. Мы прекрасно понимаем, что без вас не будет экономического роста. Хочу отметить, что с Курской областью много совместных проектов и договоров. И мы хотим, чтобы наше сотрудничество было на долгие годы».

Станислав Набоко пригласил молдавскую делегацию принять участие в мероприятиях XIX Курской Коренской ярмарки и VIII Среднерусского экономического форума, которые состоятся в период с 26 по 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU