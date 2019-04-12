2019-04-12T15:06:55+03:00
Происшествия

В Курске на Береговой загорелась легковушка

Пожар произошел 12 апреля утром
Яна ШЕЛЕСТ
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Автокадр_46Автокадр_46Фото: Соцсети
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12 апреля в 10:58 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле на улице Береговая в городе Курске. На место происшествия приехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 4 Курска, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Возгорание оперативно потушили.

В результате пожара в легковом автомобиле ВАЗ-2115 огнем поврежден моторный отсек и передняя часть автомобиля. В ликвидации пожара привлекались 11 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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