В Курске на Береговой загорелась легковушка

СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-12T15:06:55+03:00

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12 апреля в 10:58 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле на улице Береговая в городе Курске. На место происшествия приехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 4 Курска, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Возгорание оперативно потушили.

В результате пожара в легковом автомобиле ВАЗ-2115 огнем поврежден моторный отсек и передняя часть автомобиля. В ликвидации пожара привлекались 11 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU