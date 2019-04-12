В Курской области обнаружили сайты, на которых продавали водительские права

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-12T13:30:00+03:00

Права можно было купить онлайн Фото: Из архива КП.

Также за определенную сумму здесь предлагали вернуть удостоверения тем, кого лишили их за нарушения

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Прокуратура во время мониторинга сети Интернет обнаружила сайты, содержащие информацию о продаже водительских удостоверений.

Пользователям предлагали за определенную плату купить водительские удостоверения без прохождения обучения и сдачи экзаменов. Этот же сайт предлагал услуги по возврату удостоверений тем, кто был лишен их за нарушения.

По действующему закону право управления транспортом предоставляется людям, имеющим медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к такой деятельности, прошедшим в обучение и сдавшим необходимые экзамены. Незаконное приобретение и сбыт официальных документов, а также их подделка - уголовно наказуемые деяния, пояснили в ведомстве.

Прокуратура Рыльского района направила в суд заявление, в котором потребовала признать эту информацию запрещенной к распространению в Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU