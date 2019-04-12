Под Курском транспортное предприятие задолжало 700 тысяч рублей по зарплате
Долг взыскали через суд
ЧП произошло в Мантуровском районеФото: Из архива КП.
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В прокуратуру Мантуровского района поступило коллективное обращение работников АО «Мантуровоавтотранс» о нарушении их трудовых прав. Руководство предприятия длительное время не выплачивало работникам заработную плату, сумма задолженности составила 700 тысяч рублей.
Прокурор Мантуровского района направил в суд заявления о взыскании с АО «Мантуровоавтотранс» образовавшегося долга.
Требования прокурора удовлетворены.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU