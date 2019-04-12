2019-04-12T13:11:47+03:00
Общество

Под Курском от освободившихся с зоны через суд требуют пройти медосмотр

По закону они должны дважды в год обследоваться на туберкулез
Ольга ДАНИЛОВА
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Двух курян принудительно отправят на медобследованиеДвух курян принудительно отправят на медобследованиеФото: Из архива КП.
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Прокуратура провела проверку соблюдения закона о предупреждении распространения туберкулеза.

По действующими правовыми нормами люди, освободившиеся из мест лишения свободы, подлежат профилактическому осмотру два раза в год в течение первых двух лет после освобождения.

Выяснилось, что прибывшие для проживания в Рыльский район, после освобождения из колонии, более полугода не проходили профилактический медицинский осмотр. Несвоевременное выявление туберкулеза может привести к заражению других людей, отметили в прокуратуре.

Прокуратура направила в суд иски с требованием обязать двух местных жителей пройти профилактический медицинский осмотр в лечебном учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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