Под Курском от освободившихся с зоны через суд требуют пройти медосмотр
Прокуратура провела проверку соблюдения закона о предупреждении распространения туберкулеза.
По действующими правовыми нормами люди, освободившиеся из мест лишения свободы, подлежат профилактическому осмотру два раза в год в течение первых двух лет после освобождения.
Выяснилось, что прибывшие для проживания в Рыльский район, после освобождения из колонии, более полугода не проходили профилактический медицинский осмотр. Несвоевременное выявление туберкулеза может привести к заражению других людей, отметили в прокуратуре.
Прокуратура направила в суд иски с требованием обязать двух местных жителей пройти профилактический медицинский осмотр в лечебном учреждении.
ИСТОЧНИК KP.RU