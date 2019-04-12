В Курске волонтеры собирают средства для парализованной собаки

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-12T12:55:55+03:00

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Бездомную Цыганочку сбила машина, парализованы конечности. Теперь она инвалид. Бедное животное вынуждено передвигаться на передних лапах, волоча задние за собой, и стирая их в кровь.

Превозмогая адскую боль, она по-собачьи улыбается и со слезами на глазах принимает ласку. Малышку приютил в своем гараже пенсионер, готовый за ней ухаживать, но у него совершенно нет средств на дорогостоящее лечение, а тем более на операцию, которая скорее всего потребуется, что бы сохранить ей жизнь и лапы.

- В Курске вряд ли возьмутся делать такую операцию, у собачки пострадал позвоночник, - рассказывают волонтеры. - Есть надежда на Московских специалистов, которые благополучно поставили на лапы похожего пациента. Пожалуйста, не проходите мимо, собачке очень нужна наша помощь Любая сумма сейчас будет для Цыганочки спасительной!

Сбербанк: 6762 8033 9004 4696 31 Юлия Петровна (Куратор)

Что бы связаться напрямую с Геннадием, который приютил Цыганочку, позвоните по номеру: 8-903-873-65-46

ИСТОЧНИК KP.RU