Курянин до смерти забил женщину

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-12T12:18:20+03:00

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СК завел уголовное дело против 49-летнего жителя Беловского района по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей).

По версии следствия 1 октября 2018 года мужична на почве ревности топором угрожал убийством своей 39-летней сожительнице.

Кроме того, 4 ноября 2018 года между ним и его 39-летней сожительницей, в доме, в котором они проживали в одном из сел Беловского района во время застолья, произошла ссора. Курянин схватил женщину за волосы и бросил на пол, а затем ударил ее ногой в голову. Затем он продолжил избиение и нанес ей не менее десятка ударов ногами по туловищу.

26 ноября женщина от причиненных тяжких телесных повреждений, скончалась Курской областной клинической больнице.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU