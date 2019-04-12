В Курске на Клыкова водитель сбил женщину и скрылся

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-12T11:48:38+03:00

Женщина получила ранения, а водитель с места ДТП скрылся Фото: Из архива "КП"

Теперь его разыскивает полиция

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11 апреля примерно 5.25 водитель неустановленного автомобиля ехал по проспекту Клыкова со стороны улицы Сумской в направлении Майского бульвара.

Напротив дома № 1 он, по предварительным данным, сбил 30-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Женщина получила ранения, а водитель с места ДТП скрылся. Сотрудники полиции просят очевидцев ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU