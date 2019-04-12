Роман Старовойт примет участие в субботнике

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-12T11:20:58+03:00

Предприятия и учреждения могут проводить субботники в любое подходящее для них время Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

Как сообщалось ранее, 14 и 25 апреля в Курской области пройдут субботники. К уборке Курска присоединятся и сотрудники областной администрации. К генеральной уборке приглашали курян, а также коллективы предприятий и организаций.

Врио губернатора Курской области начали поступать сообщения о том, что людей принудительно заставляют в воскресенье идти на субботник, ссылаясь на его приказ.

— Мы только за уборку своего города, приведение его в достойный вид, но не такими принудительными способами, - пишут пользователи соцсетей.

Роман Старовойт отреагировал на жалобы и посчитал нужным высказаться.

— Мне поступило много жалоб от бюджетных работников о субботнике в эти выходные. Считаю нужным высказаться. В выходной, 14 апреля, в нем буду участвовать я. Все предприятия и учреждения могут проводить субботники в любое подходящее для них время.

Врио отметил, что участие в совместной уборке мусора — исключительно личное и добровольное дело каждого.

— Заставлять вас никто не должен, да и не может. Кроме того, такие мероприятия не снимают ответственность с коммунальных служб за качественную уборку и чистку улиц, уход за растениями, высаживание деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU