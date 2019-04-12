На федеральных трассах Курской области кипит работа

СЕГОДНЯ 10:54 2019-04-12T11:19:00+03:00

Автобусные остановки, пешеходные переходы и места с повышенной аварийности оборудуют освещением Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В 2019 году на федеральных трассах, проходящих через Курскую область, будет проведен внушительный объем работ: некоторые участки отремонтируют, другие реконструируют капитально.

Дорожники начали восстанавливать семикилометровый участка автодороги М-2 «Крым» на южном подъезде к Курску. Осенью 2019 года его введут в эксплуатаци. Специалисты восстановят дорожное покрытие, укрепят обочины, отремонтируют примыкания к федеральной трассе, автобусные остановки, тротуары и водопропускные трубы. Установят сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесут разметку.

В Горшеченском районе начался капитальный ремонт 11 км автодороги Р-298 Курск-Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий». Работы завершатся в 2020 году. Проезжую часть расширят до четырех полос, увеличится пропускная способность трассы, снизится аварийность.

В этом году также начнется капитальный ремонт двух участков автомобильной дороги М-2 «Крым» обхода города Курска общей протяженностью почти 28 километров. Эти объекты планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Кроме этого, федеральные дорожники приступят к капитальному ремонту северного подъезда к Курску на автомобильной дороге М-2 «Крым». Завершатся работы в 2020 году.

Капитальный ремонт будет выполнен и на мостах через реку Харасея и ручей Романовский на автодороге А-142 Тросна – Калиновка.

Автобусные остановки, пешеходные переходы и места с повышенной аварийности на федеральных трассах оборудуют освещением.

ИСТОЧНИК KP.RU