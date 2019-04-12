Курская психбольница находится в плачевном состоянии

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-12T10:24:33+03:00

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Курскую психиатрическую больницу в поселке Искра посетила Ирина Хмелевская. Замгубернатора осмотрела несколько отделений. Сейчас здесь на лечении находятся 1680 пациентов.

Когда-то больница считалась одной из лучших в стране. За долгие годы корпуса пришли в упадок. На стенах облупилась краска, течет кровля. Последний раз капитальный ремонт здесь делали 15 лет назад.

Ирина Хмелевская отметила, что большинство корпусов находится в плачевном состоянии, а оборудование полностью устарело.

«Я посещаю много лечебных учреждений. И налицо недофинансирование отрасли. Нам предстоит нелегкая задача планомерно решать те проблемы, которые скопились в системе здравоохранения в течение последних десятилетий. Недавно больница скорой медицинской помощи получила 38 млн рублей на ремонт. Возможно, это немного, но мы будем стараться и изыскивать средства и для других лечебных учреждений». – сказала Ирина Хмелевская.

ИСТОЧНИК KP.RU