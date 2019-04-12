Под Курском сгорели «Фольксваген» и ВАЗ

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-12T09:38:28+03:00

Пожар тушили привлекались 11 человек и четыре единицы техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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11 апреля в 13:19 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании двух автомобилей в поселке Коренево Кореневского района. На место происшествия приехали пожарные ПЧ № 31 Кореневского района, сотрудники полиции и скорая помощь.

Возгорание локализовали в 13:24, ликвидировали полностью - в 13:33. В результате пожара сгорел автомобиль ВАЗ-2101, в автомобиле «Фольксваген Гольф» огонь повредил моторный отсек и передние колеса. Из людей никто не пострадал.

Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU