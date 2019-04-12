Курский школьник на линейке упал в обморок и разбил подбородок

СЕГОДНЯ 09:17 2019-04-12T09:17:45+03:00

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11 апреля в Курске проходила торжественная линейка, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Мероприятие организовала городская Администрация. Помимо официальных лиц в нем приняли участие учащиеся двух школ.

День выдался жаркий, и через полчаса после начала ученик восьмого класса школы № 42 потерял создание. Парень упал и сильно разбил себе подбородок. Приехавшая скорая доставила ребенка в Областную детскую клиническую больницу. Мальчика осмотрел нейрохирург, рассеченный подбородок зашили.

Школьника в больнице обследовали и отпустили с мамой домой под наблюдение участкового педиатра. Мальчик находится в удовлетворительном состоянии.

– Для того чтобы детально разобраться в причинах произошедшего сегодня, нами будет проведено служебное расследование, - сказала заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская. — В том числе будет дана оценка адекватности мероприятий по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему ребенку. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU