2019-04-11T17:02:05+03:00
Общество

Началось голосование за проекты архитектурного конкурса «Курск 2032»

Куряне могут проголосовать за понравившийся
Яна ШЕЛЕСТ
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После регистрации можно проголосовать за понравившийся проектПосле регистрации можно проголосовать за понравившийся проектФото: Яна ШЕЛЕСТ
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11 апреля начал работу сайт открытого архитектурного конкурса по восстановлению историко-культурного облика центра города Курска http://kursk2032.com.

На конкурс поступили работы от творческих коллективов и архитектурных бюро Курска, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Иркутска и Хабаровска.

После регистрации можно проголосовать за понравившийся проект. Мнение жителей учтут члены жюри, а победитель зрительского голосования получит приз – 500 тысяч рублей.

Также ознакомиться с проектами можно будет вживую по адресу: ул. Сонина, 2 (Курский электроаппаратный завод). Выставка начнет работу 15 апреля и продлится до 30 апреля. Время работы – с 11.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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