Курская область присоединилась ко Дню посадки леса
Курская область присоединилась ко Всероссийскому дню посадки леса. Каждый желающий может принять участие в акции и посадить «свое» дерево.
В лесничествах для этих целей выделили участки для посадки, подготовлены почва и посадочный материал. Добровольцам выдается инвентарь, проводится инструктаж, как правильно посадить дерево.
Экологическая акция «Всероссийский День посадки леса», организованная по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства, проходит каждый год. Курская область аграрный и малолесный регион, поэтому сохранить и приумножить леса – это общая задача.
Добровольцы и инициативные жители региона по вопросу участия могут обращаться в ближайшее лесничество, а также в комитет лесного хозяйства Курской области по телефону (4712) 53-79-88.
ИСТОЧНИК KP.RU