Курская область присоединилась ко Дню посадки леса

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-11T16:39:22+03:00

В лесничествах для посадки выделили участки Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Каждый желающий может посадить «свое» дерево

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Курская область присоединилась ко Всероссийскому дню посадки леса. Каждый желающий может принять участие в акции и посадить «свое» дерево.

В лесничествах для этих целей выделили участки для посадки, подготовлены почва и посадочный материал. Добровольцам выдается инвентарь, проводится инструктаж, как правильно посадить дерево.

Экологическая акция «Всероссийский День посадки леса», организованная по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства, проходит каждый год. Курская область аграрный и малолесный регион, поэтому сохранить и приумножить леса – это общая задача.

Добровольцы и инициативные жители региона по вопросу участия могут обращаться в ближайшее лесничество, а также в комитет лесного хозяйства Курской области по телефону (4712) 53-79-88.

ИСТОЧНИК KP.RU