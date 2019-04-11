В курский поселок приедет «поликлиника на колесах»

СЕГОДНЯ 16:30 2019-04-11T16:30:09+03:00

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12 апреля врачи областной детской клинической больницы приедут в поселок Пены Курчатовского района. Они обследуют 80 воспитанников школы-интерната с ограниченными возможностями здоровья.

В состав мобильной бригады входят педиатры, ортопед, эндокринолог, лор, детский гинеколог, уролог, хирург, гастроэнтеролог и другие специалисты. В арсенале врачей - аппараты УЗД, ЭКГ, лаборатория для проведения анализа крови.

В диспансеризации детей примут участие артисты цирка, которые покажут ребятам веселое представление с клоунами, фокусниками и животными. После представления дети смогут пообщаться с четвероногими артистами.

Всего выездная бригада ОДКБ посещает за год 17 интернатных учреждений подобного типа, где находятся 1126 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU