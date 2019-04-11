2019-04-11T16:30:09+03:00
Здоровье

В курский поселок приедет «поликлиника на колесах»

Врачи обследуют детей из школы-интерната
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Врачи обследуют 80 детейВрачи обследуют 80 детейФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

12 апреля врачи областной детской клинической больницы приедут в поселок Пены Курчатовского района. Они обследуют 80 воспитанников школы-интерната с ограниченными возможностями здоровья.

В состав мобильной бригады входят педиатры, ортопед, эндокринолог, лор, детский гинеколог, уролог, хирург, гастроэнтеролог и другие специалисты. В арсенале врачей - аппараты УЗД, ЭКГ, лаборатория для проведения анализа крови.

В диспансеризации детей примут участие артисты цирка, которые покажут ребятам веселое представление с клоунами, фокусниками и животными. После представления дети смогут пообщаться с четвероногими артистами.

Всего выездная бригада ОДКБ посещает за год 17 интернатных учреждений подобного типа, где находятся 1126 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Началось голосование за проекты архитектурного конкурса «Курск 2032»
Курская область присоединилась ко Дню посадки леса
В ресторанах области появятся исконно курские блюда
Курский школьник будет сдавать ЕГЭ по китайскому языку
В Курске водитель «Инфинити» врезался в бордюр
В Курске без электричества останутся несколько улиц
В Курске огонь повредил три опоры ЛЭП
Курский рецидивист грабил пациентов поликлиник
В Курске прямо во дворе сбили пенсионерку
В усадьбу Фета под Курском пришла весна
В Курске снесут аварийный дом на улице Конорева
В курском краеведческом музее научат варить мыло и рисовать на воде
Под Курском «развели» грузоперевозчиков
В Курской области за сутки произошло более ста пожаров
В Курске опрокинулся мотоцикл
В Курской области на безнадзорных животных выделили 19,6 млн
Часть курян смогут вернуть деньги за капремонт
С начала года куряне почти пятьсот раз пожаловались по вопросам оплаты труда
Более 64 тысяч сертификатов на материнский капитал получили куряне
С начала призывной кампании уже отправили служить 69 курян
Курян призывают помочь в строительстве приюта для животных
На курских многоэтажках начали размещать информацию о ходе капремонта
В Курской области появится «Губернаторский лагерь»