В ресторанах области появятся исконно курские блюда
Студенты и преподаватели колледжа коммерции, технологии и сервиса занимались разработали технико-технологические карты блюд, которые ранее были известны в народных рецептах. Для этого они побывали в пяти районах Курской области.
10 апреля студенты показали свое мастерство. Они приготовили овощной суп из обеда Фета, картофельную друньку села Дроняево и суджанские вареники с дырочкой. Члены жюри тщательно оценили вкус и подачу блюд, а также процесс приготовления.
Организаторы проекта «Гастрономическая карта Соловьиного края на пути в рестораны города Курска» надеются, что как можно больше ресторанов и гостиниц внедрят в свои меню блюда из разработанной гастрономической карты. Всего их более 20.
Гастрономический туризм – это очень перспективное направление привлечения в регион туристов. Это относительно новая тематика для России и для Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU