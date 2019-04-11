В ресторанах области появятся исконно курские блюда

СЕГОДНЯ 16:11 2019-04-11T16:11:59+03:00

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Студенты и преподаватели колледжа коммерции, технологии и сервиса занимались разработали технико-технологические карты блюд, которые ранее были известны в народных рецептах. Для этого они побывали в пяти районах Курской области.

10 апреля студенты показали свое мастерство. Они приготовили овощной суп из обеда Фета, картофельную друньку села Дроняево и суджанские вареники с дырочкой. Члены жюри тщательно оценили вкус и подачу блюд, а также процесс приготовления.

Организаторы проекта «Гастрономическая карта Соловьиного края на пути в рестораны города Курска» надеются, что как можно больше ресторанов и гостиниц внедрят в свои меню блюда из разработанной гастрономической карты. Всего их более 20.

Гастрономический туризм – это очень перспективное направление привлечения в регион туристов. Это относительно новая тематика для России и для Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU