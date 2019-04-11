Курский школьник будет сдавать ЕГЭ по китайскому языку
Исполняющий обязанности председателя комитета образования и науки Александр Уколов рассказал на пресс-конференции, что в этом году один выпускник 11-го класса решил сдать китайский язык. До этого ребятам были доступны всего четыре языка: английский, французский, немецкий и испанский.
Всего же в этом году около пяти тысяч выпускников сдадут ЕГЭ. Финальные испытания пройдут с 27 мая по 1 июля. Все 126 пунктов сдачи оборудуют системами видеонаблюдения, отслеживать ситуацию в аудиториях эксперты смогут в режиме онлайн.
Экзаменационные бланки распечатают непосредственно перед началом ЕГЭ, а после его завершения ответы отсканируют. За безопасностью ребят будут следить сотрудники полиции. В каждом пункте сдачи ЕГЭ будут дежурить медработники.
Для девятиклассников основной период сдачи ГИА будет проходить с 24 мая по 2 июля.
В регионе действует телефон горячей линии 8(4712) 70-33-30, также обеспечена работа школьных сайтов, официального портала информационной поддержки ЕГЭ и ГИА-9 в Курской области (http://ege46.ru).
ИСТОЧНИК KP.RU