Курский школьник будет сдавать ЕГЭ по китайскому языку

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-11T15:52:22+03:00

До этого выпускникам были доступны всего четыре языка

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Исполняющий обязанности председателя комитета образования и науки Александр Уколов рассказал на пресс-конференции, что в этом году один выпускник 11-го класса решил сдать китайский язык. До этого ребятам были доступны всего четыре языка: английский, французский, немецкий и испанский.

Всего же в этом году около пяти тысяч выпускников сдадут ЕГЭ. Финальные испытания пройдут с 27 мая по 1 июля. Все 126 пунктов сдачи оборудуют системами видеонаблюдения, отслеживать ситуацию в аудиториях эксперты смогут в режиме онлайн.

Экзаменационные бланки распечатают непосредственно перед началом ЕГЭ, а после его завершения ответы отсканируют. За безопасностью ребят будут следить сотрудники полиции. В каждом пункте сдачи ЕГЭ будут дежурить медработники.

Для девятиклассников основной период сдачи ГИА будет проходить с 24 мая по 2 июля.

В регионе действует телефон горячей линии 8(4712) 70-33-30, также обеспечена работа школьных сайтов, официального портала информационной поддержки ЕГЭ и ГИА-9 в Курской области (http://ege46.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU