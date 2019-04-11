В Курске водитель «Инфинити» врезался в бордюр

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-11T14:33:44+03:00

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10 апреля примерно в 17:45 48-летний водитель автомобиля «Инфинити» ехал по улице Бойцов 9-й дивизии со стороны Ватутина в сторону Верхней Луговой, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Напротив дома № 2 он, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в бордюр. В результате ДТП водитель получил травмы, с которыми был госпитализирован в четвертую городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU