В Курске водитель «Инфинити» врезался в бордюр
ДТП произошло на Бойцов 9-й дивизии
В результате ДТП водитель получил травмыФото: Из архива "КП"
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10 апреля примерно в 17:45 48-летний водитель автомобиля «Инфинити» ехал по улице Бойцов 9-й дивизии со стороны Ватутина в сторону Верхней Луговой, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
Напротив дома № 2 он, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в бордюр. В результате ДТП водитель получил травмы, с которыми был госпитализирован в четвертую городскую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU