2019-04-11T14:33:44+03:00
Происшествия

В Курске водитель «Инфинити» врезался в бордюр

ДТП произошло на Бойцов 9-й дивизии
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В результате ДТП водитель получил травмыВ результате ДТП водитель получил травмыФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

10 апреля примерно в 17:45 48-летний водитель автомобиля «Инфинити» ехал по улице Бойцов 9-й дивизии со стороны Ватутина в сторону Верхней Луговой, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Напротив дома № 2 он, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в бордюр. В результате ДТП водитель получил травмы, с которыми был госпитализирован в четвертую городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Началось голосование за проекты архитектурного конкурса «Курск 2032»
Курская область присоединилась ко Дню посадки леса
В курский поселок приедет «поликлиника на колесах»
В ресторанах области появятся исконно курские блюда
Курский школьник будет сдавать ЕГЭ по китайскому языку
В Курске без электричества останутся несколько улиц
В Курске огонь повредил три опоры ЛЭП
Курский рецидивист грабил пациентов поликлиник
В Курске прямо во дворе сбили пенсионерку
В усадьбу Фета под Курском пришла весна
В Курске снесут аварийный дом на улице Конорева
В курском краеведческом музее научат варить мыло и рисовать на воде
Под Курском «развели» грузоперевозчиков
В Курской области за сутки произошло более ста пожаров
В Курске опрокинулся мотоцикл
В Курской области на безнадзорных животных выделили 19,6 млн
Часть курян смогут вернуть деньги за капремонт
С начала года куряне почти пятьсот раз пожаловались по вопросам оплаты труда
Более 64 тысяч сертификатов на материнский капитал получили куряне
С начала призывной кампании уже отправили служить 69 курян
Курян призывают помочь в строительстве приюта для животных
На курских многоэтажках начали размещать информацию о ходе капремонта
В Курской области появится «Губернаторский лагерь»