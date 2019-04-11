В Курске без электричества останутся несколько улиц

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-11T14:18:10+03:00

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 15 по 19 апреля с 9-30 до 16-00: Кукуевские переулки, Гаражная, Льговский переулок, Полянская, Новофабричная.

С 9-30 до 15-00: Пионеров 21/39 – 51, 28 – 52; Чумаковская 30-44/33, 21-39; Красной Армии 36-40, 1-2-я Тихая; Селиховская Монастырская балка 23-69, 24-68; Яблоневая 21-69, 20-68; Магистральный проезд 8-12а.

Телефон для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 15 по 19 апреля с 9-00 до 16-00: ул. Чулкова гора, Льва Толстого 5Б, 5Д; Шпайерская, Никитская 34 - 78; 31 – 43; Плысюка, Фомина и Иванова.

Телефон для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 15 по 19 апреля с 09-00 до 16-00: Октябрьская 92-124, Маяковского 68-22.

Телефон для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU