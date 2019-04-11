2019-04-11T14:05:13+03:00
Происшествия

В Курске огонь повредил три опоры ЛЭП

Пожар произошел в Сеймском округе
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь распространялся очень быстроОгонь распространялся очень быстро
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Пожарная обстановка в Курске остается сложной, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС. Куряне по-прежнему поджигают сухую траву на полянах и в оврагах, прилегающих к частному сектору, на придомовых территориях.

За прошедшие сутки курские пожарные выезжали на тушение сухой травы и мусора 24 раза, это на девять выездов больше чем в предыдущие сутки. Серьезное возгорание было было зарегистрировано в Сеймском округе: в районе улиц Черняховского, Утренняя, Центральная.

Здесь выгорела трава на площади восемь гектаров, огонь повредил три опоры ЛЭП. Пламя распространялось очень быстро, существовал высокий риск его перехода на жилые дома. Другие загорания были меньше по площади - от 100 до 700 квадратных метров.

Однако не стоит забывать, что огонь непредсказуем - тлеющий костер через минуту может превратиться в крупный пожар. Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска обращается к жителям города с просьбой отказаться от бесконтрольных отжигов сухой растительности!

Если Вы стали свидетелем пожара, обнаружили очаг возгорания сухой растительности или мусора – незамедлительно сообщите об этом по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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