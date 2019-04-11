Курский рецидивист грабил пациентов поликлиник

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-11T13:48:14+03:00

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В Курске задержали подозреваемого в краже кошельков у пациентов городских поликлиник. За несколько часов мужчина совершил пять хищений, сообщили в УМВД по Курской области.

Злоумышленник высматривал в очереди посетителей, которые отвлекались и похищали из их сумок кошельки. Злоумышленнику также удалось списать деньги с похищенных банковских карт, рядом с которыми хранились пин-коды. В одном случае он снял с кредитки почти 10 тысяч рублей, в другом больше 12 тысяч.

Подозреваемого задержали по горячим следам в день совершения преступлений с помощью записей с камер видеонаблюдения. У него изъяли большую часть похищенного. Как оказалось, мужчина уже ранее был судим.

Сейчас его арестовали и поместили в СИЗО. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Изъятое имущество возвратят владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU