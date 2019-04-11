В Курске прямо во дворе сбили пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-11T13:33:50+03:00

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10 апреля около трех часов дня сорокалетний водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал задним ходом по внутридворовой территории дома № 110 на улице 50 Лет Октября.

По предварительным данным, он не заметил 70-летнюю женщину и наехал на нее. Пешеход получила незначительные травмы. После осмотра пострадавшую отпустили. Водитель был трезв, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU