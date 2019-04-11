В усадьбу Фета под Курском пришла весна

СЕГОДНЯ 13:08 2019-04-11T13:10:02+03:00

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С приходом весны в усадьбе А. Фета все пробуждается от долгого зимнего сна. На полянах появились первые весенние цветы, старинный парк наполняется голосами птиц, просыпаются ежи.

В один из солнечных дней усадьбу посетил маленький ежик, он оказался очень дружелюбным и решил поучаствовать в небольшой фотосессии, рассказали сотрудники краеведческого музея.

Белогрудые ежи были замечены и на центральной усадьбе Центрально-черноземного государственного заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU