В усадьбу Фета под Курском пришла весна
Природа пробуждается от долгого зимнего сна
Усадьбу посетил маленький ежик
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С приходом весны в усадьбе А. Фета все пробуждается от долгого зимнего сна. На полянах появились первые весенние цветы, старинный парк наполняется голосами птиц, просыпаются ежи.
В один из солнечных дней усадьбу посетил маленький ежик, он оказался очень дружелюбным и решил поучаствовать в небольшой фотосессии, рассказали сотрудники краеведческого музея.
Белогрудые ежи были замечены и на центральной усадьбе Центрально-черноземного государственного заповедника.
ИСТОЧНИК KP.RU