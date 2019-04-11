В Курске снесут аварийный дом на улице Конорева
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска заключил контракт с подрядной организацией о разработке проекта по сносу аварийного дома № 20, расположенного на улице Конорева. Затем по конкурсу определят подрядную организацию на снос жилого дома, сообщили в администрации Курской области.
Напомним, 90-квартирный дом в Курске на улице Конорева, 20 был расселен более двух лет назад, но до сих пор еще не снесен. Все его жители получили квартиры в новостройках.
Пустующее здание на Конорева представляет опасность для жителей микрорайона. Дом находится на пути к средней школе № 46 и детскому саду № 76. В полуразрушенной многоэтажке часто играют дети и спят бомжи.
ИСТОЧНИК KP.RU