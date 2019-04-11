Под Курском «развели» грузоперевозчиков

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-11T12:06:27+03:00

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За минувшие сутки в Железногорске жертвами преступлений стали грузоперевозчики. Мошенники под видом клиентов звонили предпринимателям, разместившим в интернете объявления о грузовых перевозках, и заказывали доставку товара. Оплату за услугу решали производить на банковскую карту.

Предприниматели сообщали данные о своих банковских картах, с их счетов списывались денежные средства. Так, железногорцы лишились более 40 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Курской области. Сейчас полицейские устанавливают личности мошенников и их местонахождение.

ИСТОЧНИК KP.RU