Под Курском «развели» грузоперевозчиков
В Железногорске зафиксированы три факта мошенничества
Железногорцы лишились более 40 тысяч рублейФото: Из архива "КП"
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За минувшие сутки в Железногорске жертвами преступлений стали грузоперевозчики. Мошенники под видом клиентов звонили предпринимателям, разместившим в интернете объявления о грузовых перевозках, и заказывали доставку товара. Оплату за услугу решали производить на банковскую карту.
Предприниматели сообщали данные о своих банковских картах, с их счетов списывались денежные средства. Так, железногорцы лишились более 40 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Курской области. Сейчас полицейские устанавливают личности мошенников и их местонахождение.
ИСТОЧНИК KP.RU