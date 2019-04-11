2019-04-11T11:42:47+03:00
Происшествия

В Курской области за сутки произошло более ста пожаров

Сухая трава горела 87 раз
Яна ШЕЛЕСТ
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Минимальные расстояния от открытого огня до хвойного леса - 100 мМинимальные расстояния от открытого огня до хвойного леса - 100 мФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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За прошедшие сутки на территории Курской области зарегистрировано более 100 пожаров. 87 раз горела сухая трава. В восьми случаях огонь перекинулся на бесхозные строения, которые полностью или частично были повреждены.

Больше всего палов сухой травы зафиксировано в Курске и Курском районе. Проводится проверка по фактам нарушения правил пожарной безопасности. На 30 граждан составлены административные протоколы.

ГУ МЧС по Курской области обращается к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и напоминает основные требования при проведении сжигания травы и мусора на участках.

Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде ямы не менее чем 0,3 м глубиной и не более 1 м в диаметре. Второй вариант – площадка с емкостью из металла или иных негорючих материалов, объемом не более 1 м³.

Минимальные расстояния от открытого огня до хвойного леса - 100 м, до лиственного леса – 30 м, до построек – 50 м. Если огонь разводится в емкости, то эти расстояния можно сократить вдвое.

Десять метров в радиусе вокруг открытого огня нужно расчистить от сухой травы, веток и прочих горючих материалов, а также соорудить противопожарную минерализованную полосу (вспаханную землю) шириной не менее 40 см. Приготовить средства пожаротушения и мобильный телефон. В конце сжигания очаг горения необходимо залить водой или засыпать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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