В Курске опрокинулся мотоцикл
Пассажир получил ранения
В ДТП пострадал 25-летний пассажирФото: Из архива "КП"
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10 апреля примерно в 22:40 неустановленный водитель, управляя неустановленным мотоциклом ехал по 2-й Щигровской со стороны улицы Каширцева в направлении 9-го Щигровского переулка.
Напротив дома № 50 он, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. В ДТП пострадал 25-летний пассажир. Ему оказали помощь и отпустили, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU