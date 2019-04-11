В Курске опрокинулся мотоцикл

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-11T10:58:41+03:00

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10 апреля примерно в 22:40 неустановленный водитель, управляя неустановленным мотоциклом ехал по 2-й Щигровской со стороны улицы Каширцева в направлении 9-го Щигровского переулка.

Напротив дома № 50 он, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. В ДТП пострадал 25-летний пассажир. Ему оказали помощь и отпустили, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU