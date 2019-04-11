В Курской области на безнадзорных животных выделили 19,6 млн

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-11T09:53:01+03:00

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В 2019 году в Курской области на отлов, вакцинацию и стерилизацию безнадзорных животных дополнительно выделили порядка 13,6 миллиона рублей. Общий объем субсидий на эти цели составил 19,6 млн рублей. Более семи млн рублей будет израсходовано в городе Курске. На сегодняшний день здесь насчитали около 3800 бродячих кошек и собак.

Сейчас в Октябрьском районе для них оборудуют приют. В нем будут предусмотрены клетки, хирургический кабинет, выгульный двор и гостиница. Приют будет возводиться на благотворительные средства фонда «Право жить». В настоящее время организация проходит регистрацию. Каждый курянин может внести свою лепту в это благое дело.

ИСТОЧНИК KP.RU