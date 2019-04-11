2019-04-11T09:42:02+03:00
Деловой Курск

Часть курян смогут вернуть деньги за капремонт

Это касается жильцов домов менее чем с пятью квартирами
Ольга ДАНИЛОВА
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Жилые дома в регионе находятся не в лучшем состонииЖилые дома в регионе находятся не в лучшем состонииФото: из открытых источников
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Дома с менее чем пятью квартирами будут исключены из региональной программы капитального ремонта. Проект постановления сейчас проходит согласование в структурных подразделениях администрации Курской области. Еще одно условие – ранее капремонт в этих домах не проводился. Основанием для этого является закон Курской области от 07.03.2019г. №17-ЗКО, сообщили в администрации региона.

После принятия документа собственники таких домов могут обратиться в Фонд капитального ремонта с заявлениями о возврате произведенных ими оплат. Форма заявления будет размещена на сайте регионального оператора http://fondcr46.ru. К заявлению необходимо будет приложить:

– копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

– копии правоустанавливающих документов всех собственников помещения (выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

– оригиналы документов, подтверждающих перечисление платежей (при наличии).

Собственникам домов, исключаемых из региональной программы, с апреля 2019 года будут прекращены начисления взносов на капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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