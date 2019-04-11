2019-04-11T09:32:21+03:00
Экономика

С начала года куряне почти пятьсот раз пожаловались по вопросам оплаты труда

По требованию госинспектров выплачено более 27 миллионов рублей задержанной зарплаты
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Задержки зарплаты - все еще распространенное явлениеЗадержки зарплаты - все еще распространенное явлениеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

За несвоевременную выплату заработной платы работодатели Курской области оштрафованы на общую сумму более 3 млн рублей. Виновные юридические и должностные лица привлечены к ответственности по итогам проверок проведенных Госинспекцией труда по Курской области. С начала года в ведомство поступило 457 обращений граждан по вопросам оплаты труда, сообщили в администрации региона.

Речь об этом шла на заседании областной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Его провела председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Елена Кулагина.

Также обсуждались меры по погашению задолженности по заработной плате в организациях региона. В этом году Госинспекция труда провела 314 проверок хозяйствующих субъектов всех форм собственности по исполнению трудового законодательства, выявлено более 200 нарушений.

Общая сумма произведенных по требованиям госинспекторов труда выплат задержанной заработной платы в 2019 году составила 27,1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске без электричества останутся несколько улиц
В Курске огонь повредил три опоры ЛЭП
Курский рецидивист грабил пациентов поликлиник
В Курске прямо во дворе сбили пенсионерку
В усадьбу Фета под Курском пришла весна
В Курске снесут аварийный дом на улице Конорева
В курском краеведческом музее научат варить мыло и рисовать на воде
Под Курском «развели» грузоперевозчиков
В Курской области за сутки произошло более ста пожаров
В Курске опрокинулся мотоцикл
В Курской области на безнадзорных животных выделили 19,6 млн
Часть курян смогут вернуть деньги за капремонт
Более 64 тысяч сертификатов на материнский капитал получили куряне
С начала призывной кампании уже отправили служить 69 курян
Курян призывают помочь в строительстве приюта для животных
На курских многоэтажках начали размещать информацию о ходе капремонта
В Курской области появится «Губернаторский лагерь»