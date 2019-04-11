С начала года куряне почти пятьсот раз пожаловались по вопросам оплаты труда

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-11T09:32:21+03:00

По требованию госинспектров выплачено более 27 миллионов рублей задержанной зарплаты

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За несвоевременную выплату заработной платы работодатели Курской области оштрафованы на общую сумму более 3 млн рублей. Виновные юридические и должностные лица привлечены к ответственности по итогам проверок проведенных Госинспекцией труда по Курской области. С начала года в ведомство поступило 457 обращений граждан по вопросам оплаты труда, сообщили в администрации региона.

Речь об этом шла на заседании областной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Его провела председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Елена Кулагина.

Также обсуждались меры по погашению задолженности по заработной плате в организациях региона. В этом году Госинспекция труда провела 314 проверок хозяйствующих субъектов всех форм собственности по исполнению трудового законодательства, выявлено более 200 нарушений.

Общая сумма произведенных по требованиям госинспекторов труда выплат задержанной заработной платы в 2019 году составила 27,1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU