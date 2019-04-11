Более 64 тысяч сертификатов на материнский капитал получили куряне

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-11T09:21:27+03:00

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Самое востребованное направление использования средств маткапитала - улучшение жилищных условий. Так, в Курской области по состоянию на 1 апреля 39982 семьи уже воспользовались этими средствами для решения жилищных проблем. Общая сумма, перечисленная на эти цели, составила более 15,1 млрд рублей. Причем, в 50% случаев деньги пошли на погашение жилищных кредитов и займов. Напомним, что для погашения жилищного долга средствами материнского капитала можно воспользоваться досрочно, т.е. не дожидаясь пока второму (последующему) ребенку исполнится три года.

В 2011 году владельцам государственных сертификатов на материнский капитал было разрешено направлять его на индивидуальное жилищное строительство – возведение или реконструкцию жилого дома, а также на компенсацию затрат на строительство жилого объекта. За прошедшие восемь лет на эти направления материнский капитал использовали более 4000 семей, проживающих в курском регионе.

Напомним, что на индивидуальное жилищное строительство заявителю сначала перечисляется 50% суммы материнского капитала. Спустя шесть месяцев можно обращаться за оставшейся суммой, при этом документально подтвердив, что проведены основные работы по строительству дома (монтаж фундамента, возведение стен и кровли). Если же проводится реконструкция жилья, нужно представить документы о том, что общая площадь жилого дома увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, установленную в соответствии с жилищным законодательством.

Все чаще курские семьи, оформляющие материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы. Так, из 1007 заявлений о выдаче сертификата на материнский капитал, поданных в первом квартале 2019 года, 552 были поданы через Личный кабинет на сайте ПФР или Единый портал госуслуг. Из 1473 заявлений о распоряжении материнским капиталом в электронном виде поступили 965 заявлений.

Помимо улучшения жилищных условий, средства материнского капитала можно направить на получение образования детьми, накопительную пенсию мамы, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, ежемесячную денежную выплату.

ИСТОЧНИК KP.RU