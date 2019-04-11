С начала призывной кампании уже отправили служить 69 курян

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-11T08:41:41+03:00

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1 апреля стартовал весенний призыв в Вооруженные силы РФ. Он продлится до 15 июля. За это время почти 1,5 тысячи курских юношей сменят гражданскую одежду на военную форму. Об этом рассказал военный комиссар Курской области Владимир Родионов: «С начала призывной кампании уже призвали 69 парней. Наш регион всегда выполняет норму призыва, поставленную Министерством обороны РФ».

Он также напомнил, что, несмотря на то что срок службы по призыву составляет всего один год, молодые люди должны приходить в армию, уже имея военно-учетную специальность. Приобрести такие специальности призывники могут в Курском региональном отделении ДОСААФ. Здесь будущих защитников Родины обучают на водителей автомобилей различных категорий, а также готовят стрелков-парашютистов и др.

Хотя многие парни сегодня идут в армию охотно, берут академические отпуска, бывают и случаи уклонений от прохождения службы. Число уклонистов снижается, однако не такими темпами, как этого хотелось бы. Материалы в отношении таких граждан направляют в следственные органы.

Также на пресс-конференции отметили, что куряне часто выбирают службу по контракту. Стать контрактником может любой молодой мужчина, годный к военной службе по состоянию здоровья, обязательно прошедший военную службу или имеющий гражданскую специальность, родственную военной. Кстати, с недавнего времени молодой человек с высшим образованием может сам выбрать, идти ему служить в армию на один год или два года по контракту. Но стоит помнить: если мужчина разорвет контракт, то он переводится уже на службу по призыву, которую будет проходить в той воинской части, куда его отправят.

ИСТОЧНИК KP.RU