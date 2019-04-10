Курян призывают помочь в строительстве приюта для животных

10 Апр 17:34 2019-04-10T17:34:35+03:00

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В 2019 году на отлов, вакцинацию и стерилизацию безнадзорных животных в Курской области выделено 19,6 млн рублей, рассказал начальник управления ветеринарии Курской области – главный государственный ветеринарный инспектор Курской области Сергей Турнаев.

Нововведения в российском законодательстве в корне изменили мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных. В этом году на отлов, вакцинацию, стерилизацию животных, не имеющих владельцев, было дополнительно выделено порядка 13,6 млн рублей, отметили в администрации региона. Общий объем субсидий на эти цели составил 19,6 млн рублей. Более 7 млн рублей будет израсходовано в Курске. На сегодняшний день здесь зафиксировано около 3800 безнадзорных животных.

Сейчас в Октябрьском районе для этих целей оборудуют приют. В нем будут предусмотрены клетки, хирургический кабинет, выгульный двор и гостиница. Он будет возводиться на благотворительные средства фонда «Право жить». В настоящее время организация проходит регистрацию. Каждый курянин может внести свою лепту в это благое дело.

ИСТОЧНИК KP.RU