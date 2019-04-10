2019-04-10T17:26:09+03:00
Деловой Курск

На курских многоэтажках начали размещать информацию о ходе капремонта

Там же можно увидеть телефоны заказчика, подрядчика, горячей линии Фонда капитального ремонта
Ольга ДАНИЛОВА
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Капремонт обходится курянам недешевоКапремонт обходится курянам недешевоФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники фонда разместили информационные стенды о проведении капитального ремонта на многоэтажках по адресам: ул. Сумская, д.37/5; пос. Аккумулятор, д.35; ул. К. Зеленко, д.7А и ул. 1-я Фатежская, д.73/3, сообщили в администрации региона.

На них указаны контактные телефоны заказчика, подрядчика, горячей линии Фонда капитального ремонта (8-910-022-97-97) и уполномоченного органа государственной власти – комитета ЖКХ и ТЭК Курской области, а также виды работ, проводимых на объекте. Каждый собственник в любое время может обратиться с вопросом о ходе проведения капитального ремонта как в Фонд капитального ремонта, так и в подрядную организацию.

По всем указанным домам работы будут завершены в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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