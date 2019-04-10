В Курской области появится «Губернаторский лагерь»
Подписано соглашение о сотрудничестве между Администрацией Курской области, Курским государственным университетом и международным детским центром «Артек». Подписи под документом поставили врио губернатора Курской области Роман Старовойт, ректор КГУ Александр Худин и врио директора ФГБОУ «МДЦ «Артек» Константин Федоренко.
Согласно договору, Курская область станет вторым регионом, в котором будет реализовываться проект по экспорту образовательных программ Артека в субъекты РФ «Губернаторский лагерь». В прошлом году он стартовал в Ярославской области.
«Благодаря подписанному сегодня соглашению для сотен курских ребят, которые не смогут попасть непосредственно в Артек, станут доступны его образовательные программы. А студенты местных вузов получат опыт и навыки работы в Международном детском центре», - отметил Роман Старовойт.
Площадкой проекта в Курской области станет Детский оздоровительно-образовательный центр имени Ульяны Громовой. «Губернаторский лагерь» начнет работу уже этим летом. Запланировано три смены, в каждой будет обучаться более 200 человек, отметили в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU