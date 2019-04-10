2019-04-10T16:48:54+03:00
Общество

В Курской области появится «Губернаторский лагерь»

Площадкой проекта станет Детский оздоровительно-образовательный центр имени Ульяны Громовой
Ольга ДАНИЛОВА
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Образовательные программы "Артека" будут реализованы в Курской областиОбразовательные программы "Артека" будут реализованы в Курской областиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Подписано соглашение о сотрудничестве между Администрацией Курской области, Курским государственным университетом и международным детским центром «Артек». Подписи под документом поставили врио губернатора Курской области Роман Старовойт, ректор КГУ Александр Худин и врио директора ФГБОУ «МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Согласно договору, Курская область станет вторым регионом, в котором будет реализовываться проект по экспорту образовательных программ Артека в субъекты РФ «Губернаторский лагерь». В прошлом году он стартовал в Ярославской области.

«Благодаря подписанному сегодня соглашению для сотен курских ребят, которые не смогут попасть непосредственно в Артек, станут доступны его образовательные программы. А студенты местных вузов получат опыт и навыки работы в Международном детском центре», - отметил Роман Старовойт.

Площадкой проекта в Курской области станет Детский оздоровительно-образовательный центр имени Ульяны Громовой. «Губернаторский лагерь» начнет работу уже этим летом. Запланировано три смены, в каждой будет обучаться более 200 человек, отметили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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