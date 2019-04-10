В курской колонии не хватает медоборудования и мебели

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-10T15:50:43+03:00

Также здесь нашли нарушения пожарной безопасности

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Курская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку в одной из курских исправительных колоний и обнаружила нарушения прав осужденных на материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, а также нарушения пожарной безопасности, пенсионного обеспечения, образования и охраны труда, сообщили в ведомстве.

Как показала проверка, в общежитиях для осужденных не соблюдаются нормы обеспечения мебелью, инвентарем и предметами хозяйственного обихода. Не обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной, инженерной инфраструктуры колонии.

В медико-санитарной части недостаточно помещений, нет необходимого набора инвентаря, медицинского оборудования, не соблюдается кратность обследования, не регистрируются данные диспансерного наблюдения.

Вопреки требованиям пожарной безопасности не все помещения защищены системой автоматики, эксплуатируются электропровода и кабели с нарушениями изоляции.

Нет защитных устройств в рабочей зоне металлообрабатывающего оборудования.

Сбор необходимых документов для установления пенсии осужденным сотрудниками исправительного учреждения проводится несвоевременно.

Курский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внес руководству исправительной колонии представление. Фактическое устранение нарушений находится на контроле ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU