По Курску бродила бешеная лисица

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-10T15:49:27+03:00

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Зарегистрирован первый случай появления дикого больного животного на территории Курска. Во двор дома на улице 3-й Лиственной забрела красная лисица и была задавлена собакой. Труп дикого животного отправили в лабораторию для исследования. Анализ показал, что лисица болела бешенством.

Сейчас ветеринарная служба города Курска проводит противоэпизоотические мероприятия, в том числе и иммунопрофилактику животных. По вопросу иммунизации четвероногих питомцев можно проконсультироваться в лечебно-профилактических отделах, расположенных в Курске по адресам:

- ул. Бойцов 9-й дивизии, 126-а, тел: 52-14-57;

- ул. Дубровинского, 54-а, тел: 34-41-14;

- 2-й Шоссейный пер., 15, тел: 35-00-84

На сайте городской ветеринарной службы www.vet-gor.ru размещена информация о проведении выездных профилактических вакцинаций. Ближайшая из них пройдет в пятницу, 12 апреля, по адресам: ул. Хуторская, 2-а и ул. Хуторская, 12-в.

ИСТОЧНИК KP.RU