12 апреля в Курске пройдет ярмарка вакансий
Приглашаются все желающие
Работодатели и соискатели смогут напрямую пообщатьсяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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12 апреля в 10.00 в Курске на Ленина, 38 (ВФСО «Динамо») состоится общегородская ярмарка вакансий. В работе ярмарки примут участие 30 крупных организаций города Курска (количество заявленных вакансий – более 1000 единиц).
Работодатели и соискатели смогут напрямую пообщаться. В ходе ярмарки будет организована встреча со специалистами службы занятости, консультации профконсультанта, психолога.
Служба занятости населения уже 28 лет реализует комплекс мер, способствующих снижению уровня безработицы в городе. Одно из направлений деятельности – организация ярмарок вакансий.
ИСТОЧНИК KP.RU