12 апреля в Курске пройдет ярмарка вакансий

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-10T15:18:59+03:00

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12 апреля в 10.00 в Курске на Ленина, 38 (ВФСО «Динамо») состоится общегородская ярмарка вакансий. В работе ярмарки примут участие 30 крупных организаций города Курска (количество заявленных вакансий – более 1000 единиц).

Работодатели и соискатели смогут напрямую пообщаться. В ходе ярмарки будет организована встреча со специалистами службы занятости, консультации профконсультанта, психолога.

Служба занятости населения уже 28 лет реализует комплекс мер, способствующих снижению уровня безработицы в городе. Одно из направлений деятельности – организация ярмарок вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU