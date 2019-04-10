В Курской области будут судить преступную группировку

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-10T15:10:52+03:00

Банда действовала шесть лет, вплоть до 2017 года

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Заместитель прокурора Курской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против восьми человек. Их обвиняют в создании и участии в преступном сообществе в период с 2011 по 2017 годы.

В течение шести лет эти люди совершили ряд умышленных тяжких и особо тяжких преступлений, сообщили в прокуратуре. В их числе убийства, поджоги автомобилей, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, покушение на получение мошенническим путем компенсационных выплат, мошенничество против предпринимателя и юридических лиц, вымогательство у руководителя организации недвижимого имущества, отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Курский областной суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU