В Курской области будут судить преступную группировку
Заместитель прокурора Курской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против восьми человек. Их обвиняют в создании и участии в преступном сообществе в период с 2011 по 2017 годы.
В течение шести лет эти люди совершили ряд умышленных тяжких и особо тяжких преступлений, сообщили в прокуратуре. В их числе убийства, поджоги автомобилей, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, покушение на получение мошенническим путем компенсационных выплат, мошенничество против предпринимателя и юридических лиц, вымогательство у руководителя организации недвижимого имущества, отметили в ведомстве.
Уголовное дело направлено в Курский областной суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU