В Курской области уменьшилось число заболевших ОРВИ
В Курской области на прошедшей неделе продолжалось снижение интенсивности эпидемического процесса заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре.
По сравнению с данными предыдущей недели регистрация случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась, и сейчас показатели заболеваемости в Курской области по всем возрастным группам находятся на уровне ниже пороговых значений (на 43,8%).
Всего за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратился 4331 житель Курской области, из них 3247 детей (75%).
По данным лабораторного мониторинга вирус гриппа на территории региона в настоящее время не регистрируется.
Но риск заболеваемости ОРВИ остается, в связи с чем актуальными остаются меры по укреплению иммунитета, приверженность к здоровому образу жизни, своевременное обращение к врачу при первых симптомах заболевания.
Высокую температуру, головную боль, боль в горле, озноб следует оценить как серьезные симптомы, при которых самолечение недопустимо, отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU