В Курской области уменьшилось число заболевших ОРВИ

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-10T14:46:07+03:00

Опасность подхватить простуду все еще остается. Роспотребнадзор советует сразу обращаться к врачу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Грипп в регионе не регистрируется

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В Курской области на прошедшей неделе продолжалось снижение интенсивности эпидемического процесса заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре.

По сравнению с данными предыдущей недели регистрация случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась, и сейчас показатели заболеваемости в Курской области по всем возрастным группам находятся на уровне ниже пороговых значений (на 43,8%).

Всего за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратился 4331 житель Курской области, из них 3247 детей (75%).

По данным лабораторного мониторинга вирус гриппа на территории региона в настоящее время не регистрируется.

Но риск заболеваемости ОРВИ остается, в связи с чем актуальными остаются меры по укреплению иммунитета, приверженность к здоровому образу жизни, своевременное обращение к врачу при первых симптомах заболевания.

Высокую температуру, головную боль, боль в горле, озноб следует оценить как серьезные симптомы, при которых самолечение недопустимо, отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU